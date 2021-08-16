Представник “Талібану” заявив, що “війна в Афганістані закінчилася”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прес-секретар політичного офісу “Талібану” Мохаммад Наїм заявив, що війна в Афганістані закінчилася і що тип правління та форма режиму будуть незабаром зрозумілі. Про це пише УНН з посиланням на Al -Jazeera.
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Прес-секретар заявив, що жодна дипломатична установа або будь -яка її штаб -квартира не націлена, “Талібан” забезпечить безпеку громадян та дипломатичних місій. Він сказав, що група відповідально ставиться до кожного кроку і прагне мати мир з усіма.
Наїм сказав про втечу президента Афганістану Гані, що вона не була врахована і “навіть близькі йому люди цього не очікували”.
Він сказав, що сьогоднішня група бачить плоди своїх зусиль і жертв протягом 20 років.
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“Ми досягли того, чого прагнули — свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим”, — сказав Наїм, додавши група готова вирішувати проблеми міжнародного співтовариства шляхом діалогу.
Нагадаємо
Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”. Особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані підтвердив інформацію, що Гані полетів в Узбекистан.