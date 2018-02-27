Більше 270 одиниць техніки розчищає сніг у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Із 16:00, з початком снігопаду, 275 одиниць снігоприбиральної техніки шляхово-експлуатаційних підприємств “Київавтодору” вийшли дороги та вулиці Києва. Про це повідомили в КК “Київавтодор”, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, дорожнє покриття обробляють посипальними матеріалами.
"Окрім того, 59 бригад із ручного прибирання у складі 423-х осіб розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів та сходові марші", - йдеться у повідомленні.
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У "Київавтодорі" також зазначили, що враховуючи прогноз погоди, дорожники працюватимуть у посиленому режимі впродовж усієї ночі.
"Комунальна корпорація наполегливо просить власників транспортних засобів не залишати автівки обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати спецтехніці оперативно прибирати проїзні частини від снігу", - йдеться у повідомленні.