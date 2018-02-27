Более 270 единиц техники расчищает снег в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С 16:00, с началом снегопада, 275 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" вышли дороги и улицы Киева. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, дорожное покрытие обрабатывают посыпочными материалами.
"Кроме того, 59 бригад ручной уборки в составе 423-х человек расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничные марши", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пробки в Киеве достигли 10 баллов
В "Киевавтодоре" также отметили, что учитывая прогноз погоды, дорожники будут работать в усиленном режиме в течение всей ночи.
"Коммунальная корпорация настойчиво просит владельцев транспортных средств не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега", - говорится в сообщении.