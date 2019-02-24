Більше 20 людей загинули в результаті вибуху міни в провінції Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У провінції Сирії в місті Хана в результаті вибуху міни загинули понад 20 мирних жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на SANA.
"У штабі поліції Хами повідомили, що міна, що належить терористичної організації "Дааш", вибухнула в машині з робочими з села Аль-Бустана в результаті різанини в регіоні Ваді-ель-Атібу в мирній сільській місцевості під час пошуку трюфелів, в результаті чого загинули понад 20 мирних жителів", - пише видання.
Останнім часом наземні міни вибухали в мирних сільських районах під час сезону трюфелів, коли багато людей збирали трюфелі в великих районах, які терористична організація контролювала до того, як зазнала поразки.
Нагадаємо, Білий дім конкретизував плани щодо збереження в Сирії обмеженого контингенту військовослужбовців. Після виведення основної частини військ в країні можуть залишитися кілька сотень американських миротворців.