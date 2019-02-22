США сообщили о решении оставить в Сирии "миротворческий контингент"

“В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек”, — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.

Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. “Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем оставаться там в некотором смысле”, — заявил собеседник агентства.

Один из источников Reuters рассказал, что по первоначальным планам часть солдат может быть оставлена в северо-восточной Сирии, а часть — на базе в Эт-Танфе. Однако эти планы могут поменяться, добавил он.

Стоит напомнить, что все союзники США по коалиции отказались остаться в Сирии после вывода американских войск.