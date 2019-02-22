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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52557 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 128715 просмотра

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США сообщили о решении оставить в Сирии "миротворческий контингент"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Белый дом конкретизировал планы по сохранению в Сирии ограниченного контингента военнослужащих. После вывода основной части войск в стране могут остаться несколько сотен американских миротворцев. Об этом, как передает Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.

“В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек”, — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.

Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. “Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем оставаться там в некотором смысле”, — заявил собеседник агентства.

Один из источников Reuters рассказал, что по первоначальным планам часть солдат может быть оставлена в северо-восточной Сирии, а часть — на базе в Эт-Танфе. Однако эти планы могут поменяться, добавил он.

Стоит напомнить, что все союзники США по коалиции отказались остаться в Сирии после вывода американских войск.

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