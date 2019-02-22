США повідомили про рішення залишити в Сирії "миротворчий контингент"

“Протягом деякого часу в Сирії залишиться невеликий миротворчий контингент з близько 200 осіб”, — розповіла вона. Точне місце дислокації і термін їхнього розгортання невідомі.

Джерела Reuters в американській адміністрації стверджують, що рішення про збереження в Сирії групи військовослужбовців опрацьовувалася на тлі критики президента США за повне виведення солдатів із зони конфлікту. “Це чітка вказівка нашим союзникам і членам коаліції, що ми будемо залишатися там в деякому сенсі”, — заявив співрозмовник агентства.

Одне з джерел Reuters розповіло, що за попередніми планами частина солдатів може бути залишена в північно-східній Сирії, а частина — на базі в Ет-Танфі. Однак ці плани можуть змінитися, додав він.

Варто нагадати, що усі союзники США з коаліції відмовилися залишитися у Сирії після виведення американських військ.