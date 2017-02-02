Більше 180 людей вже евакуювали з Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З Авдіївки евакуювали 181 особу, серед них 95 дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“Станом на 13 год. 2 лютого з Авдіївки евакуйовано 6 осіб, з них 1 дитину, до Слов’янська”, — повідомили у ДСНС.
Раніше повідомлялося, що з міста було евакуйовано 26 чоловік, з них 17 дітей, до Святогірська Донецької області.
Загалом з Авдіївки евакуйовано 181 особу (з них 95 дітей).
Також зазначається, що в місті відкрилася школа № 7, там відновився навчальний процес. До навчання приступило 225 дітей.
Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 5500 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.