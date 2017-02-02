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Більше 180 людей вже евакуювали з Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. З Авдіївки евакуювали 181 особу, серед них 95 дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

Більше 180 людей вже евакуювали з Авдіївки

“Станом на 13 год. 2 лютого з Авдіївки евакуйовано 6 осіб, з них 1 дитину, до Слов’янська”, — повідомили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що з міста було евакуйовано 26 чоловік, з них 17 дітей, до Святогірська Донецької області.

Загалом з Авдіївки евакуйовано 181 особу (з них 95 дітей).

Також зазначається, що в місті відкрилася школа № 7, там відновився навчальний процес. До навчання приступило 225 дітей.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 5500 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

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