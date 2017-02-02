Более 180 человек эвакуированы из Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из Авдеевки эвакуировали 181 человека, среди них 95 детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"По состоянию на 13:00 2 февраля из Авдеевки эвакуированы 6 человек, из них 1 ребенок, в Славянск", - сообщили в ГосЧС.
Ранее сообщалось, что из города были эвакуированы 26 человек, из них 17 детей, в Святогорск Донецкой области.
Всего из Авдеевки эвакуирован 181 человек (из них 95 детей).
Также отмечается, что в городе открылась школа № 7, там восстановился учебный процесс. К обучению приступили 225 детей.
Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 5500 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГосЧС.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.