Більше 120 т гумвантажу від "Червоного Хреста" переправили на окупований Донбас

"Транспортні засоби везли 121 тонну продуктових та гігієнічних наборів від Міжнародного Комітету «Червоний Хреста» для жителів Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, 1 квітня зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 20/120; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 40/50; “Гнутове” — 50/40.