Более 120 т гуманитарки от "Красного Креста" переправили на оккупированный Донбасс

“Транспортные средства везли 121 тонну продуктовых и гигиенических наборов от Международного Комитета „Красного Креста“ для жителей Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Напомним, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО 1 апреля утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: “Майорское” — 20/120; “Марьинка” — 150/150; “Новотроицкое” — 40/50; “Гнутово” — 50/40.