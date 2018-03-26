Більше 10 країн не оголосили про видворення російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Всього 13 країн Європейського Союзу сьогодні не оголосили про видворення російських дипломатів зі своєї території. Список країн опублікував в своєму Twitter журналіст "Голосу Америки" Богдан Цюпин, передає УНН.
Так, за його даними, не оголосили про висилку дипломатів наступні країни:
• Австрія;
• Бельгія;
• Болгарія;
• Кіпр;
• Греція;
• Угорщина;
• Ірландія;
• Люксембург;
• Мальта;
• Португалія;
• Словаччина;
• Словенія;
• Іспанія.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.
Не менш цікавий список країн ЄС, які сьогодні не оголосили висилку російських дипломатів:
Австрія
Бельгія
Болгарія
Кіпр
Греція
Угорщина
Ірландія
Люксембург
Мальта
Португалія
Словаччина
Словенія
Іспанія