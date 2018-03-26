Более 10 стран не объявили о выдворении российских дипломатов

Так, по его данным, не огласили о высылке дипломатов следующие страны:

• Австрия;

• Бельгия;

• Болгария;

• Кипр;

• Греция;

• Венгрия;

• Ирландия;

• Люксембург;

• Мальта;

• Португалия;

• Словакия;

• Словения;

• Испания.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.

Не менее интересен список стран ЕС, которые сегодня не объявили высылке российских дипломатов:

Австрия

Бельгия

Болгария

Кипр

Греция

Венгрия

Ирландия

Люксембург

Мальта

Португалия

Словакия

Словения

Испания