Білоруські прикордонники порушили кордон Литви: МЗС чекають пояснення інциденту зі сторони білорусі

Озброєні білоруські прикордонники перетнули без попередження кордон, і зайшли на території Литви. Литовська Держприкордонслужба назвала цей інцидент свідомою провокацію, а МЗС Литви вручила ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Білорусі, передає УНН.

23 січня тимчасовий повірений у справах Білорусі в Литві отримав ноту МЗС з висловленням рішучого протесту проти неодноразових порушень державного кордону Литовської Республіки. – йдеться в офіційній заяві МВС Литви.

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За даними МЗС, у понеділок, 22 січня, об 11:36 троє озброєних білоруських офіцерів порушили кордон, зайшов приблизно на 2,5 м вглиб Литовської Республіки і, пройшовши близько 400 м, повернувся на територію Республіки Білорусь. Це сталось в районі дії прикордонного пункту пропуску "Пушкай" Вільнюського прикордонного загону.

Співробітники литовського пункту пропуску через систему спостереження зафіксували, як білоруські прикордонники патрулювали засніжену ділянку зі своєї сторони, але попрямували до патрульного мосту. Після деяких вагань, зауважує відомство, службовці сусідньої країни не продовжили маршрут мостом, уздовж якого ростуть чагарники, а повернули ліворуч і перетнули лінію кордону.

Міністерство закордонних справ Литовської Республіки жадає від Республіки Білорусь якнайшвидше отримати пояснення щодо цього інциденту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому.

У ДСПО Литви вирішують питання про початок досудового розслідування за фактом незаконного перетинання державного кордону. Литва вже звернулася до прикордонного органу Білорусі.