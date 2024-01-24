Белорусские пограничники нарушили границу Литвы: МИД ждут объяснения инцидента со стороны беларуси

Вооруженные белорусские пограничники пересекли без предупреждения границу, и зашли на территории Литвы. Литовская Госпогранслужба назвала этот инцидент сознательной провокацией, а МИД Литвы вручила ноту протеста временному поверенному в делах Беларуси, передает УНН.

23 января временный поверенный в делах Беларуси в Литве получил ноту МИД с выражением решительного протеста против неоднократных нарушений государственной границы Литовской Республики. - говорится в официальном заявлении МВД Литвы.

Детали

По данным МИД, в понедельник, 22 января, в 11:36 трое вооруженных белорусских офицеров нарушили границу, зашел примерно на 2,5 м вглубь Литовской Республики и, пройдя около 400 м, вернулся на территорию Республики Беларусь. Это произошло в районе действия пограничного пункта пропуска "Пушкай" Вильнюсского пограничного отряда.

Сотрудники литовского пункта пропуска через систему наблюдения зафиксировали, как белорусские пограничники патрулировали заснеженный участок со своей стороны, но направились к патрульному мосту. После некоторых колебаний, отмечает ведомство, служащие соседней страны не продолжили маршрут по мосту, вдоль которого растут кустарники, а повернули налево и пересекли линию границы.

Министерство иностранных дел Литовской Республики требует от Республики Беларусь как можно быстрее получить объяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем.

В ГСПО Литвы решают вопрос о начале досудебного расследования по факту незаконного пересечения государственной границы. Литва уже обратилась в пограничный орган Беларуси.