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Білоруські прикордонники затримали українця, йому загрожує до трьох років

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Білоруські прикордонники в Пінську затримали українця, який вдруге порушив заборону на відвідування Білорусі, йому загрожує до 3-х років. Про це передає УНН з посиланням на Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.

"Увечері 18 лютого прикордонний наряд виявив сліди людини уздовж кордону. Порушник без документів не встиг відійти і на сотню метрів від державного кордону, коли його виявили. Згодом з'ясувалося, що уродженця Волинської області на початку лютого депортували з Білорусі. Він притягувався до відповідальності судом Жабінковського району і був заарештований на 3 місяці за аналогічний злочин. Відвідувати країну чоловікові дозволено лише з лютого 2023 року", - сказано в повідомленні.

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За інформацією Держприкордонного комітету Білорусі, в даний момент встановлюється особа затриманого. Щодо громадянина України відкрито адміністративне провадження за статтями 23.29 (незаконний перетин кордону) і 23.55 (порушення правил перебування) КпАП Республіки Білорусь, але вирішується питання про порушення кримінальної справи ознаками злочину, передбаченого статтею 371-2 Кримінального кодексу (перебування в Республіці Білорусь до закінчення терміну заборони в'їзду в країну). Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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