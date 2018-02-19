Белорусские пограничники задержали украинца, ему грозит до трех лет

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64794 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79354 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82083 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107849 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100533 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104612 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111576 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122816 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134348 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Белорусские пограничники задержали украинца, ему грозит до трех лет

Белорусские пограничники задержали украинца, ему грозит до трех лет

Киев  •  УНН

 • 8232 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Белорусские пограничники в Пинске задержали украинца, во второй раз нарушевшего запрет на посещение Беларуси, ему грозит до 3-х лет. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. 

"Вечером 18 февраля пограничный наряд обнаружил следы человека вдоль границы. Нарушитель без документов не успел отойти и на сотню метров от государственного рубежа, когда его обнаружили. В ходе разбирательства выяснилось, что уроженца Волынской области в начале февраля депортировали из Беларуси. Он привлекался к ответственности судом Жабинковского района и был арестован на 3 месяца за аналогичное преступление. Посещать нашу страну мужчине разрешено лишь с февраля 2023 года", - сказано в сообщении.

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По информации Госпограничного комитета, в данный момент устанавливается личность задержанного. В отношении гражданина Украины возбуждено административное производство по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела признакам преступления, предусмотренного статьей 371-2 Уголовного кодекса (пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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