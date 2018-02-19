Белорусские пограничники задержали украинца, ему грозит до трех лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Белорусские пограничники в Пинске задержали украинца, во второй раз нарушевшего запрет на посещение Беларуси, ему грозит до 3-х лет. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
"Вечером 18 февраля пограничный наряд обнаружил следы человека вдоль границы. Нарушитель без документов не успел отойти и на сотню метров от государственного рубежа, когда его обнаружили. В ходе разбирательства выяснилось, что уроженца Волынской области в начале февраля депортировали из Беларуси. Он привлекался к ответственности судом Жабинковского района и был арестован на 3 месяца за аналогичное преступление. Посещать нашу страну мужчине разрешено лишь с февраля 2023 года", - сказано в сообщении.
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По информации Госпограничного комитета, в данный момент устанавливается личность задержанного. В отношении гражданина Украины возбуждено административное производство по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела признакам преступления, предусмотренного статьей 371-2 Уголовного кодекса (пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.