Білорусь спробувала заблокувати резолюцію ООН по Криму

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17745 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 34585 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63505 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 134742 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198172 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190156 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211046 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196756 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152098 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152921 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 121872 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 32635 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 73725 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52300 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 29711 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 476883 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 314728 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377209 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 488904 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 121872 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182883 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125766 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160727 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183932 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Білорусь спробувала заблокувати резолюцію ООН по Криму

Білорусь спробувала заблокувати резолюцію ООН по Криму

Київ • УНН

 • 15398 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Білорусь в ООН запропонувала не розглядати порядок денний третього Комітету і таким чином здійснила спробу заблокувати ухвалення резолюції щодо прав людини в Криму. Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.

"Білоруси винесли на голосування Комітету no action motion, тобто пропозицію взагалі не розглядати порядок денний. Очевидно, за цим небажання розглядати саме кримське питання. Але голосування пакетом, тож Наврядчи буде рішення не розглядати", - написала Е.Джапарова.

У результаті обговорення проти ініціативи Білорусі виступила 101 країна, утрималися -37, за проголосували 32.

"Білоруси (очевидно ясно, хто за ними) намагалися блокувати розгляд кримського питання користуючись процедурою no action motion. Втім ця процедура передбачає "пакетний" підхід, себто голосування відбувається щодо всього порядку денного. Нагадаю, сьогодні заплановані 4: КНДР , Іран, Сирія, Крим", - додала заступниця глави МІП.

Також Е.Джапарова зазначила, що Росія висловила категоричну незгоду із тим, що питання прав людини розглядаються в рамках Третього Комітету.

Згодом вона оприлюднила "перелік країн, які підтримали намагання Білорусі блокувати розгляд порядку денного".

"Список друзів". Від кожного з них можна очікувати голосування проти резолюції по Криму: Алжир, Ангола, Бангладеш, Білорусь, Болівія, Бруней, Бурунді, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Кенія, Киргизія, Лаоська НДР, М'янма, Нікарагуа, РФ, Сінгапур, Судан, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Венесуела, В'єтнам, Зімбабве, Ірак, Гамбія, Еритрея", - написала Е.Джапарова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85