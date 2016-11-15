Білорусь спробувала заблокувати резолюцію ООН по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Білорусь в ООН запропонувала не розглядати порядок денний третього Комітету і таким чином здійснила спробу заблокувати ухвалення резолюції щодо прав людини в Криму. Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.
"Білоруси винесли на голосування Комітету no action motion, тобто пропозицію взагалі не розглядати порядок денний. Очевидно, за цим небажання розглядати саме кримське питання. Але голосування пакетом, тож Наврядчи буде рішення не розглядати", - написала Е.Джапарова.
У результаті обговорення проти ініціативи Білорусі виступила 101 країна, утрималися -37, за проголосували 32.
"Білоруси (очевидно ясно, хто за ними) намагалися блокувати розгляд кримського питання користуючись процедурою no action motion. Втім ця процедура передбачає "пакетний" підхід, себто голосування відбувається щодо всього порядку денного. Нагадаю, сьогодні заплановані 4: КНДР , Іран, Сирія, Крим", - додала заступниця глави МІП.
Також Е.Джапарова зазначила, що Росія висловила категоричну незгоду із тим, що питання прав людини розглядаються в рамках Третього Комітету.
Згодом вона оприлюднила "перелік країн, які підтримали намагання Білорусі блокувати розгляд порядку денного".
"Список друзів". Від кожного з них можна очікувати голосування проти резолюції по Криму: Алжир, Ангола, Бангладеш, Білорусь, Болівія, Бруней, Бурунді, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Кенія, Киргизія, Лаоська НДР, М'янма, Нікарагуа, РФ, Сінгапур, Судан, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Венесуела, В'єтнам, Зімбабве, Ірак, Гамбія, Еритрея", - написала Е.Джапарова.