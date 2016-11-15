Беларусь попыталась заблокировать резолюцию ООН по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Беларусь в ООН предложила не рассматривать повестку дня третьего Комитета и таким образом осуществила попытку заблокировать принятие резолюции по правам человека в Крыму. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает УНН.
"Белорусы вынесли на голосование Комитета no action motion, то есть предложение вообще не рассматривать повестку дня. Очевидно, за этим нежелание рассматривать именно крымский вопрос. Но голосования пакетом, поэтому вряд ли будет решение не рассматривать", - написала Е.Джапарова.
В результате обсуждения против инициативы Беларуси выступила 101 страна, воздержались -37, за проголосовали 32.
"Белорусы (очевидно ясно, кто за ними) пытались блокировать рассмотрение крымского вопроса пользуясь процедурой no action motion. Впрочем, эта процедура предусматривает" пакетный "подход, то есть голосование проходит по всей повестки дня. Напомню, сегодня запланированы 4: КНДР, Иран, Сирия, Крым ", - добавила заместитель главы МИП.
Также Е.Джапарова отметила, что Россия выразила категорическое несогласие с тем, что вопросы прав человека рассматриваются в рамках Третьего комитета.
Впоследствии она обнародовала "перечень стран, которые поддержали стремление Беларуси блокировать рассмотрение повестки дня".
"Список друзей". От каждого из них можно ожидать голосования против резолюции по Крыму: Алжир, Ангола, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бруней, Бурунди, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Кения, Киргизия, Лаоская НДР, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сингапур, Судан, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Ирак, Гамбия, Эритрея ", - написала Е.Джапарова.