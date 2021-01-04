Білорусь планує диверсифікувати поставки нафти, попри домовленність з РФ

“Давайте виходити з того, що диверсифікація не самоціль, а реалії сучасного ринку нафти і нафтопродуктів. У нинішніх умовах запорука стабільної роботи всього нафтохімічного комплексу — це можливість маневру”, — сказав глава концерну. Рибаков зазначив, що 2020 рік був складний “у багатьох відношеннях, такої кількості форс-мажорних обставин навряд чи хто міг передбачити”. “Для нас він почався зі складних переговорів про умови постачання нафти в країну, результатом яких проте стало поліпшення умов поставки нафти, навесні довелося коригувати плани і форми роботи в зв’язку з пандемією, яка захлинула світ”, — зазначив глава “Белнефтехіму”.

За його словами, придбаний протягом року досвід, безсумнівно, буде корисний у перспективі. “Наші заводи „спробували“ нові сорти і мікси нафти, відпрацювали нову логістику, співпрацюючи зі світовими трейдерами, — сказав Рибаков. — На наступному етапі ми „обкатаємо“ інші варіанти поставок продукції, оскільки перед нами відкриваються нові можливості російських портів. Зараз ми над цим активно працюємо”.

У понеділок російський віцепрем’єр Олександр Новак висловив упевненість, що Білорусь почне експорт нафтопродуктів через російські порти в 2021 році. Раніше прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко повідомив, що Мінськ підписав контракти з низкою великих постачальників нафти в 2021 році на вигідних для себе умовах, при цьому, за його словами, обсяг поставок буде визначатися економічною доцільністю. Також в кінці грудня повідомлялося, що дочірня структура державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR Trading і “Білоруська нафтова компанія” уклали довгостроковий контракт на поставку азербайджанської нафти, а також потенційно інших сортів нафти на білоруські нафтопереробні заводи.

Довідка: Москва і Мінськ лише в кінці березня 2020 року змогли домовитися з питання формування ціни продукції російської нафти в поточному році, що поставляється в республіку, так як Білорусь відмовилася сплачувати російським компаніям премію до ринкової ціни на сировину, яка поставляється. На цьому фоні Білорусь почала закуповувати нафту у альтернативних постачальників в Саудівській Аравії, Норвегії, Азербайджані, США. В кінці березня поновилися постачання нафти від великих російських компаній, так як сторони досягли домовленості, за якою російські компанії погодилися знизити розмір премії.