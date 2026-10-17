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Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем

Київ • УНН

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Лікарі заборонили 77-річному Біллі Джоелу виступати та керувати авто через нормотензивну гідроцефалію. Він сподівається повернутися на сцену.

Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем

Легендарний американський співак і композитор Біллі Джоел, відомий хітами "Piano Man" та "Uptown Girl", розповів про серйозні обмеження, які запровадили лікарі через стан його здоров'я. 77-річний музикант більше не може виступати на сцені та керувати автомобілем. Про це повідомляє Female First, пише УНН.

Деталі

За словами Джоела, медики заборонили йому повертатися до концертної діяльності. Через обмеження він також вирішив розпродати свою колекцію мотоциклів, якими захоплювався багато років.

Для музиканта це стало суттєвою зміною звичного способу життя. Джоел десятиліттями виступав перед багатотисячною аудиторією, а його концерти залишалися популярними навіть після завершення активної роботи над новими альбомами.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям співака

У 2025 році співаку діагностували нормотензивну гідроцефалію – захворювання, за якого в шлуночках головного мозку накопичується надлишкова спинномозкова рідина. Воно може впливати на рівновагу, пам'ять, зір і слух.

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В інтерв'ю The Hollywood Reporter Джоел пояснив, що гучний звук, освітлення та фізичне навантаження під час концертів можуть погіршувати його стан. За словами музиканта, невролог порівняв вплив кожного виступу на його організм зі струсом мозку.

Раніше артист переніс операцію зі встановлення спеціального шунта, після якої помітив покращення пам'яті та координації. Попри нинішні обмеження, Джоел сподівається повернутися на сцену, однак остаточне рішення залежатиме від результатів подальших медичних обстежень.

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