Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль
Киев • УНН
Врачи запретили 77-летнему Билли Джоэлу выступать и водить автомобиль из-за нормотензивной гидроцефалии. Он надеется вернуться на сцену.
Легендарный американский певец и композитор Билли Джоэл, известный хитами "Piano Man" и "Uptown Girl", рассказал о серьезных ограничениях, которые врачи ввели из-за состояния его здоровья. 77-летний музыкант больше не может выступать на сцене и управлять автомобилем. Об этом сообщает Female First, пишет УНН.
Детали
По словам Джоэла, медики запретили ему возвращаться к концертной деятельности. Из-за ограничений он также решил распродать свою коллекцию мотоциклов, которыми увлекался много лет.
Для музыканта это стало существенным изменением привычного образа жизни. Джоэл десятилетиями выступал перед многотысячной аудиторией, а его концерты оставались популярными даже после завершения активной работы над новыми альбомами.
Что известно о проблемах со здоровьем певца
В 2025 году певцу диагностировали нормотензивную гидроцефалию — заболевание, при котором в желудочках головного мозга накапливается избыточная спинномозговая жидкость. Оно может влиять на равновесие, память, зрение и слух.
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В интервью The Hollywood Reporter Джоэл объяснил, что громкий звук, освещение и физическая нагрузка во время концертов могут ухудшать его состояние. По словам музыканта, невролог сравнил влияние каждого выступления на его организм с сотрясением мозга.
Ранее артист перенес операцию по установке специального шунта, после которой заметил улучшение памяти и координации. Несмотря на нынешние ограничения, Джоэл надеется вернуться на сцену, однако окончательное решение будет зависеть от результатов дальнейших медицинских обследований.
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