Біллі Айліш вперше знялася в нижній білизні для Vogue
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Американська співачка Біллі Айліш з'явилася на обкладинці червневого номера британського Vogue - вперше знявшись у нижній білизні для журналу. Про це повідомляється на сайті Vogue, передає УНН.
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Знявшись для обкладинки червневого номера британського Vogue, 19-річна Айліш поговорила з журналісткою Лорою Снепс про свій новий сингл і її ставлення до власного тіла.
У супутній фотосесії багаторазова володарка премії "Греммі" відмовляється від свого фірмового силуету "оверсайз" на користь облягаючого одягу типу корсетів, стилізованих з використанням речей таких дизайнерів, як Gucci, Alexander McQueen, Valentino і Burberry, пише CNN. Вона також показала нову світлу зачіску після багатьох років хизування своїми фірмовими зеленими локонами.
Фотографії, де Айліш позує в корсеті і панчохах, можна побачити і в її Instagram. "Мені подобаються ці фотографії, і мені сподобалося брати участь у фотосесії. Роби що хочеш і коли хочеш. До біса все інше", - підписала вона одну зі світлин.
Це велика зміна для Айліш, яка раніше казала в інтерв'ю, що її тіло - це її "найглибша незахищеність" і "була первинною причиною моєї депресії, коли я була молодшою".