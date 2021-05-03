Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье для Vogue
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Американская певица Билли Айлиш появилась на обложке июньского номера британского Vogue - впервые снявшись в нижнем белье для журнала. Об этом сообщается на сайте Vogue, передает УНН.
Детали
Снявшись для обложки июньского номера британского Vogue, 19-летняя Айлиш поговорила с журналисткой Лорой Снэпс о своем новом сингле и ее отношению к собственному телу.
В сопутствующей фотосессии многократная обладательница премии "Грэмми" отказывается от своего фирменного силуэта "оверсайз" в пользу облегающей одежды типа корсетов, стилизованных с использованием вещей таких дизайнеров, как Gucci, Alexander McQueen, Valentino и Burberry, пишет CNN. Она также показала новую белокурую прическу после многих лет хвастовства своими фирменными зелеными локонами.
Фотографии, где Айлиш позирует в корсете и чулках, можно увидеть и в ее Instagram. "Мне нравятся эти фотографии, и мне понравилось участвовать в фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное", - подписала она одну из фотографий.
Это большое изменение для Айлиш, ранее говорившкй в интервью, что ее тело - это ее "глубокая незащищенность" и "была первичной причиной моей депрессии, когда я была моложе".