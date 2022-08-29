Білий дім запропонував тимчасово призупинити роботу реакторів на ЗАЕС

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Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що адміністрація Байдена підтримує візит під керівництвом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну станцію.

За його словами, контрольована зупинка заводу була б найбезпечнішим варіантом.

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"Ми продовжуємо вірити, що контрольована зупинка запорізьких атомних реакторів буде найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі", — заявив Кірбі.

Нагадаємо

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що вона розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями. Вона розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.

Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.