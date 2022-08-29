Білий дім запропонував тимчасово призупинити роботу реакторів на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Білий дім заявив у понеділок, що Росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо української АЕС, яка стала небезпечною лінією фронту в триваючій війні і контрольовано зупинити роботу Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що адміністрація Байдена підтримує візит під керівництвом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну станцію.
За його словами, контрольована зупинка заводу була б найбезпечнішим варіантом.
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"Ми продовжуємо вірити, що контрольована зупинка запорізьких атомних реакторів буде найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі", — заявив Кірбі.
Нагадаємо
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що вона розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями. Вона розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.
Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.