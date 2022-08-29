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Білий дім запропонував тимчасово призупинити роботу реакторів на ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Білий дім заявив у понеділок, що Росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо української АЕС, яка стала небезпечною лінією фронту в триваючій війні і контрольовано зупинити роботу Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Білий дім запропонував тимчасово призупинити роботу реакторів на ЗАЕС

Деталі

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що адміністрація Байдена підтримує візит під керівництвом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну станцію.

За його словами, контрольована зупинка заводу була б найбезпечнішим варіантом.

Цитата

"Ми продовжуємо вірити, що контрольована зупинка запорізьких атомних реакторів буде найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі", — заявив Кірбі.

Нагадаємо

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що вона розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями. Вона розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.

Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.

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