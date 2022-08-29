Белый дом предложил временно приостановить работу реакторов на ЗАЭС

Детали

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что администрация Байдена поддерживает визит под руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную станцию.

По его словам, контролируемая остановка завода была бы самым безопасным вариантом.

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"Мы продолжаем верить, что контролируемая остановка запорожских атомных реакторов будет самым безопасным и менее рискованным вариантом в ближайшей перспективе", — заявил Кирби.

Напомним

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что она начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни. Она начнется 31 августа, в среду, и продлится до 3 сентября.

Кулеба заявлял, что МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС.