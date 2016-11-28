Білий дім не виявив ознак шахрайства на виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Немає ніяких доказів того, що під час виборів президента США мало місце масштабне шахрайство. Таким чином Білий дім відповів на повідомлення обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Можу сказати тільки — і це об’єктивний факт, — що немає ніяких свідоцтв для того, щоб робити подібні заяви”, — сказав прес-секретар Білого дому Джош Ернест у відповідь на заяви Д.Трампа.
Раніше Д.Трамп написав у Twitter, що на виборах у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії були серйозні порушення, і здивувався, чому ЗМІ не пишуть про це.