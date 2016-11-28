Білий дім не виявив ознак шахрайства на виборах у США

“Можу сказати тільки — і це об’єктивний факт, — що немає ніяких свідоцтв для того, щоб робити подібні заяви”, — сказав прес-секретар Білого дому Джош Ернест у відповідь на заяви Д.Трампа.

Раніше Д.Трамп написав у Twitter, що на виборах у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії були серйозні порушення, і здивувався, чому ЗМІ не пишуть про це.