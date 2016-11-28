Белый дом не обнаружил признаков мошенничества на выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Нет никаких доказательств того, что во время выборов президента США имело место масштабное мошенничество. Таким образом Белый дом ответил на сообщение избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Могу сказать только - и это объективный факт, - что нет никаких свидетельств для того, чтобы делать подобные заявления", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в ответ на заявления Д.Трампа.
Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что на выборах в Вирджинии, Нью-Гемпшире и Калифорнии были серьезные нарушения, и удивился, почему СМИ не пишут об этом.