Белый дом не обнаружил признаков мошенничества на выборах в США

"Могу сказать только - и это объективный факт, - что нет никаких свидетельств для того, чтобы делать подобные заявления", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в ответ на заявления Д.Трампа.

Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что на выборах в Вирджинии, Нью-Гемпшире и Калифорнии были серьезные нарушения, и удивился, почему СМИ не пишут об этом.