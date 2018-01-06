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"Білий Барс" святкував виграш у першій грі після поновлення УХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. ХК “Білий Барс” успішно розпочав виступи на початку 2018-го року в Українській хокейній лізі, розгромивши на власному льоду хокеїстів броварських “Вовків”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

"Білий Барс" святкував виграш у першій грі після поновлення УХЛ

Вже на 4-й хвилині Дмитро Даниленко зміг скористатися помилкою броварської команди і закинув шайбу в ворота Артема Кожевникова. А через хвилину перевагу своєї команди збільшив Богдан Грицюк. Але під кінець першої двадцятихвилинки Соломону Шапіро все-таки вдалося скоротити різницю в рахунку і, виходом один на один, пробити Сергія Люльчук.

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На початку другого періоду команди обмінялися взаємними вилученнями, але закинутими шайбами так і не відзначилися. І тільки на 6 хвилині новачок білоцерківської команди Максим Разумов вивів “барсів” вперед. На екваторі поєдинку при грі в більшості зміг відзначитися Євген Тимченко за допомогою Руслана Ромащенко. А подвоїти перевагу “Білого Барса” лише через 30 секунд вдалося Михайлу Ядловському. За дві хвилини до кінця другої двадцятихвилинки Артем Козієнко, відразу ж після вкидання, застав зненацька Микиту Гордюшина і зробив рахунок 6:1, відібравши у “Вовків” надію відігратися.

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Заключна двадцятихвилинка почалася з неодноразових атак на ворота “Вовків”, і на третій хвилині капітан команди Руслан Ромащенко закинув 130 в поточному в сезоні і 8 в цьому поєдинку шайбу. На екваторі фінального періоду захисник “барсів” Михайло Ядловський переграв Микиту Гордюшина, записавши ще одне очко на свій рахунок. І через кілька хвилин дубль зробив новачок “барсів” Максим Разумов. Всі спроби гостей відігратися звелися на нуль і ювілейну шайбу в цьому матчі на свій рахунок записав Ромащенко. Під кінець поєдинку “Вовкам” все ж вдалося закинути у ворота Олександра Качули. Голом відзначився Олексій Черемнов — 10:2.

Зазначимо, що біло церківці продовжують впевнено втримувати другий рядок чемпіонату (54), маючи 10 очок переваги над “Кременчуком”.

Додамо також, у наступному турі “Білий Барс” відправиться 10 січня в гості до “Галицьких Левів”.

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