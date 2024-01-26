Біля Чернігова почали зведення нового мосту через Десну
Київ • УНН
Новий міст через річку Десна поблизу Чернігова, Україна, будується з унікальною конструкцією з найдовшим монолітним прольотом, виготовленим з постнапруженого бетону. Цей міст, який буде найдовшим через річку Десна (628 метрів), має на меті забезпечити надстійкість до тріщин.
Конструкція нового мосту через Десну біля Чернігова матиме унікальну конструкцію: найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону. Про унікальні технології нової переправи розповіла пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на своїй сторінці у фейсбуці, передає УНН.
Новий міст через річку Десна біля Чернігова буде побудований з використанням унікальних технологій. Конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону.
Деталі
Зазначається, що технології використані під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин.
Новий міст стане найдовшим мостом через Десну – 628 метрів. Він матиме 4 смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки, проїзди для маломобільних груп населення.
Додатково
Міст через Десну, який був зруйнований російськими авіабомбами ще в березні 2022 році досі не запущений. Втім цей проїзд працює. Спочатку його частково поновили влітку 2022 – встановивши понтонну переправу. А вже за рік – автомобілі рухались тимчасовим мостом.
З 20 січня рух мостом закрили. За даними Міністерств не працюватиме ця переправа орієнтовно до травня. Водночас для людей у Міністерстві розробили схему маршруту нового проїзду до Чернігова.
У Мінвідовленні зазначили, що капітальний ремонт основного мосту відбувається паралельно. Завершення ремонтних робіт планується в 2024 році.