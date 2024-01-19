Новий маршрут проїзду до Чернігова: через закриття мосту: Мінвідновлення

У Міністерстві відновлення показали схему маршруту нового проїзду до Чернігова. Про це пише УНН із посиланням на телеграм канал відомства.

20 січня з 12:00 рух тимчасовим мостом через річку Десна закривають до 1 травня. – попередили у Міністерстві.

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Відповідно до опублікованої схеми маршруту, новий проїзд до Чернігова пролягатиме по об'їзній дорозі Чернігова від Павлівки до села Ягідне. Далі автівки можуть рухатися в сторону Києва і у зворотному напрямку.

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Міст через Десну, який був зруйнований російськими авіабомбами ще в березні 2022 році досі не запущений. Втім цей проїзд працює. Спочатку його частково поновили влітку 2022 – встановивши понтонну переправу. А вже за рік – автомобілі рухались тимчасовим мостом.

У Мінвідовленні зазначили, що капітальний ремонт основного мосту відбувається паралельно. Завершення ремонтних робіт планується в 2024 році.