Новий маршрут проїзду до Чернігова: через закриття мосту: Мінвідновлення
Київ • УНН
Міністерство реконструкції оприлюднило нову дорожню карту Чернігова, згідно з якою рух тимчасовим мостом через річку Десна буде закрито до травня. Очікується, що міст, пошкоджений російськими бомбами у березні 2022 року, буде відремонтовано до 2024 року.
У Міністерстві відновлення показали схему маршруту нового проїзду до Чернігова. Про це пише УНН із посиланням на телеграм канал відомства.
20 січня з 12:00 рух тимчасовим мостом через річку Десна закривають до 1 травня.
Деталі
Відповідно до опублікованої схеми маршруту, новий проїзд до Чернігова пролягатиме по об'їзній дорозі Чернігова від Павлівки до села Ягідне. Далі автівки можуть рухатися в сторону Києва і у зворотному напрямку.
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Міст через Десну, який був зруйнований російськими авіабомбами ще в березні 2022 році досі не запущений. Втім цей проїзд працює. Спочатку його частково поновили влітку 2022 – встановивши понтонну переправу. А вже за рік – автомобілі рухались тимчасовим мостом.
У Мінвідовленні зазначили, що капітальний ремонт основного мосту відбувається паралельно. Завершення ремонтних робіт планується в 2024 році.