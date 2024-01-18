На Чернігівщині посилюють контроль за пересуванням поблизу російського кордону

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про посилення режиму контролю за пересуванням у 5-ти кілометровій зоні біля кордону з росією. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує УНН.

Задля безпеки місцевих жителів у 5-ти кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних - написав Чаус у Telegram.

За його словами, комендантська година без змін з 00 до 4 ранку.

Заборона на продаж алкоголю діє з 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).

На північному кордоні ситуація стабільна, накопичення сил ворога не помічається - Наєв