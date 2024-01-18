На Чернігівщині посилюють контроль за пересуванням поблизу російського кордону
Київ • УНН
На Чернігівщині у 5-ти кілометровій зоні біля кордону з рф посилюють контроль за пересуванням
Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про посилення режиму контролю за пересуванням у 5-ти кілометровій зоні біля кордону з росією. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує УНН.
Задля безпеки місцевих жителів у 5-ти кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних
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На північному кордоні ситуація стабільна, накопичення сил ворога не помічається - Наєв 18.01.24, 11:42 • 28371 перегляд