На Черниговщине усиливают контроль за передвижением вблизи российской границы

Совет обороны Черниговской области принял решение об усилении режима контроля за передвижением в 5-ти километровой зоне возле границы с россией. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, информирует УНН.

Для безопасности местных жителей в 5-ти километровой зоне возле границы Госпогранслужба усилит режим контроля за передвижением гражданских лиц - написал Чаус в Telegram.

По его словам, комендантский час без изменений с 00 до 4 утра.

Запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 9:00 (для торговых сетей и заведений питания).

На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев