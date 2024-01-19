Новый маршрут проезда в Чернигов: из-за закрытия моста: Минобновление

В Министерстве восстановления показали схему маршрута нового проезда в Чернигов. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграм канал ведомства.

20 января с 12:00 движение по временному мосту через реку Десна закрывают до 1 мая. - предупредили в Министерстве.

Детали

Согласно опубликованной схеме маршрута, новый проезд в Чернигов будет пролегать по объездной дороге Чернигова от Павловки до села Ягодное. Далее машины могут двигаться в сторону Киева и в обратном направлении.

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Дополнительно

Мост через Десну, который был разрушен российскими авиабомбами еще в марте 2022 года до сих пор не запущен. Впрочем этот проезд работает. Сначала его частично восстановили летом 2022 - установив понтонную переправу. А уже через год - автомобили двигались по временному мосту.

В Минобразовании отметили, что капитальный ремонт основного моста происходит параллельно. Завершение ремонтных работ планируется в 2024 году.