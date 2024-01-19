Новый маршрут проезда в Чернигов: из-за закрытия моста: Минобновление
Министерство реконструкции обнародовало новую дорожную карту Чернигова, согласно которой движение по временному мосту через реку Десна будет закрыто до мая. Ожидается, что мост, поврежденный российскими бомбами в марте 2022 года, будет отремонтирован до 2024 года.
Зеленский пригласил Трампа в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев. Зеленский выразил заинтересованность в том, чтобы услышать "формулу" Трампа о прекращении войны.
Эстония планирует установить 600 бункеров на границе с рф
Эстония планирует установить до 600 бункеров вдоль своих приграничных регионов в рамках оборонной стратегии. Этот шаг, который, как ожидается, будет стоить около 60 миллионов евро, был одобрен министрами обороны стран Балтии на фоне роста напряженности в отношениях с Россией и Беларусью.
В Грузии заявили, что ждут извинений от президентов Украины и Молдовы из-за заявлений о пытках Саакашвили
Грузия требует извинений от президентов Украины и Молдовы за критику обращения с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
"Золото" и "серебро" завоевали украинские фигуристы на 51-м Открытом Кубке Volvo в Риге
Украинские фигуристы Кирилл Марсак и Кирилл Лышенко завоевали золото и бронзу соответственно на 51-м международном турнире Volvo Open Cup в Риге. Марсак набрал 186,95 балла, а Лышенко - 183,78 балла.
В небе над Украиной зафиксировали пять групп вражеских дронов - Воздушные силы
Оккупанты запустили пять групп беспилотников. В Воздушных силах предупреждают о движении дронов на юге страны.
На Закарпатье до сих пор подтопленными остаются 11 дворов и 330 га сельскохозяйственных угодий - ОВА
В результате сильных дождей было подтоплено 11 домохозяйств и 330 гектаров сельхозугодий на Закарпатье, Украина. По словам начальника Закарпатского областного управления водного хозяйства Виктора Микиты, паводковая вода спадает, и большинство дорог восстановлено.
США избегут "шатдауна": Байден подписал временный бюджет
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет. Это позволит избежать "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства.
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем авто устройство для прослушивания
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем автомобиле систему слежения и прослушивания, которую, по ее оценкам, установили около десяти дней назад. Она планирует сообщить об этом вторжении в личную жизнь в правоохранительные органы.
Бизнесмена Игоря Мазепу отправили под стражу и определили залог в 349 млн грн
Игоря Мазепу, украинского бизнесмена, арестовали и назначили залог в размере 349 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к сделке по отчуждению земли критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.