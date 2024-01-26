Возле Чернигова начали строительство нового моста через Десну
Киев • УНН
Новый мост через реку Десна вблизи Чернигова, Украина, строится с уникальной конструкцией с самым длинным монолитным пролетом, изготовленным из постнапряженного бетона. Этот мост, который будет самым длинным через реку Десна (628 метров), имеет целью обеспечить сверхстойкость к трещинам.
Конструкция нового моста через Десну возле Чернигова будет иметь уникальную конструкцию: самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона. Об уникальных технологиях новой переправы рассказала пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на своей странице в фейсбуке, передает УНН.
Новый мост через реку Десна возле Чернигова будет построен с использованием уникальных технологий. Конструкция сооружения будет иметь самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона.
Детали
Отмечается, что технологии использованы при строительстве, учитывают современные нормы нагрузки и делают новый мост сверхстойким к трещинам.
Новый мост станет самым длинным мостом через Десну - 628 метров. Он будет иметь 4 полосы для движения, транспортные развязки, подземный пешеходный переход, тротуарную и пешеходную зоны, велодорожки, проезды для маломобильных групп населения.
Дополнительно
Мост через Десну, который был разрушен российскими авиабомбами еще в марте 2022 года до сих пор не запущен. Впрочем этот проезд работает. Сначала его частично восстановили летом 2022 - установив понтонную переправу. А уже через год - автомобили двигались по временному мосту.
С 20 января движение по мосту закрыли. По данным Министерств не будет работать эта переправа ориентировочно до мая. В то же время для людей в Министерстве разработали схему маршрута нового проезда в Чернигов.
В Минобразовании отметили, что капитальный ремонт основного моста происходит параллельно. Завершение ремонтных работ планируется в 2024 году.
Возле Чернигова начали строительство нового моста через Десну
Новый мост через реку Десна вблизи Чернигова, Украина, строится с уникальной конструкцией с самым длинным монолитным пролетом, изготовленным из постнапряженного бетона. Этот мост, который будет самым длинным через реку Десна (628 метров), имеет целью обеспечить сверхстойкость к трещинам.
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