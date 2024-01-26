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Возле Чернигова начали строительство нового моста через Десну

Возле Чернигова начали строительство нового моста через Десну

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 17:39  •  3023 просмотра

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Новый мост через реку Десна вблизи Чернигова, Украина, строится с уникальной конструкцией с самым длинным монолитным пролетом, изготовленным из постнапряженного бетона. Этот мост, который будет самым длинным через реку Десна (628 метров), имеет целью обеспечить сверхстойкость к трещинам.

Конструкция нового моста через Десну возле Чернигова будет иметь уникальную конструкцию: самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона. Об уникальных технологиях новой переправы рассказала пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на своей странице в фейсбуке, передает УНН.

Новый мост через реку Десна возле Чернигова будет построен с использованием уникальных технологий. Конструкция сооружения будет иметь самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона.

- сообщили в ведомстве.

Детали

Отмечается, что технологии использованы при строительстве, учитывают современные нормы нагрузки и делают новый мост сверхстойким к трещинам.

Новый мост станет самым длинным мостом через Десну - 628 метров. Он будет иметь 4 полосы для движения, транспортные развязки, подземный пешеходный переход, тротуарную и пешеходную зоны, велодорожки, проезды для маломобильных групп населения.

Дополнительно

Мост через Десну, который был разрушен российскими авиабомбами еще в марте 2022 года до сих пор не запущен. Впрочем этот проезд  работает. Сначала его частично восстановили летом 2022 - установив понтонную переправу. А уже через год - автомобили двигались по временному мосту.

С 20 января движение по мосту закрыли. По данным Министерств не будет работать эта переправа ориентировочно до мая. В то же время для людей в Министерстве разработали схему маршрута нового проезда в Чернигов.

В Минобразовании отметили, что капитальный ремонт основного моста происходит параллельно. Завершение ремонтных работ планируется в 2024 году.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Біля Чернігова почали зведення нового мосту через Десну
Construction of a new bridge across the Desna River begins near Chernihiv
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Возле Чернигова начали строительство нового моста через Десну

Новый мост через реку Десна вблизи Чернигова, Украина, строится с уникальной конструкцией с самым длинным монолитным пролетом, изготовленным из постнапряженного бетона. Этот мост, который будет самым длинным через реку Десна (628 метров), имеет целью обеспечить сверхстойкость к трещинам.

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