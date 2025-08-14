Журналісти The Times розпитали командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького про його політичні погляди, передає УНН.

Деталі

Командир підкреслив необхідність захисту демократичних цінностей і засудив будь-які прояви авторитаризму. "Централізація фактично вбиває все", — наголосив він, підкреслюючи, що добре робить свою роботу і має право говорити чесно та називати речі своїми іменами.

Командир поділився своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.

The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму, "ненависним і водночас страшним" для Путіна.

Від заснованого у 2014 році батальйону "Азов", який швидко став мішенню російської пропаганди через ефективність на полі бою, до Третього армійського корпусу у 2025 році, який утримує понад 10% лінії фронту, Білецький залишає помітний слід на полі бою та в українській політиці.