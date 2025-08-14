$41.510.09
09:32 • 3172 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 19719 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 16469 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 16023 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 17328 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 25650 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 37539 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41040 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40172 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42464 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Білецький в інтерв’ю Times висловився за збереження демократії в Україні та виступив проти будь-яких проявів авторитаризму

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Командир Андрій Білецький в інтерв'ю The Times висловився за збереження демократії та проти авторитаризму. Він бачить майбутнє України як мілітаризоване суспільство з потужним оборонно-промисловим комплексом.

Білецький в інтерв’ю Times висловився за збереження демократії в Україні та виступив проти будь-яких проявів авторитаризму

Журналісти The Times розпитали командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького про його політичні погляди, передає УНН.

Деталі

Командир підкреслив необхідність захисту демократичних цінностей і засудив будь-які прояви авторитаризму. "Централізація фактично вбиває все", — наголосив він, підкреслюючи, що добре робить свою роботу і має право говорити чесно та називати речі своїми іменами.

Командир поділився своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.

The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму, "ненависним і водночас страшним" для Путіна.

Від заснованого у 2014 році батальйону "Азов", який швидко став мішенню російської пропаганди через ефективність на полі бою, до Третього армійського корпусу у 2025 році, який утримує понад 10% лінії фронту, Білецький залишає помітний слід на полі бою та в українській політиці.

Лілія Подоляк

