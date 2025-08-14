Журналисты The Times расспросили командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого о его политических взглядах, передает УНН.

Детали

Командир подчеркнул необходимость защиты демократических ценностей и осудил любые проявления авторитаризма. "Централизация фактически убивает все", — подчеркнул он, отмечая, что хорошо делает свою работу и имеет право говорить честно и называть вещи своими именами.

Командир поделился своим видением будущего Украины: милитаризованное общество, оборонно-промышленный комплекс как драйвер экономики, многочисленные Вооруженные силы и сохранение демократического строя.

The Times называет Билецкого лицом современного украинского национализма, "ненавистным и одновременно страшным" для Путина.

От основанного в 2014 году батальона "Азов", который быстро стал мишенью российской пропаганды из-за эффективности на поле боя, до Третьего армейского корпуса в 2025 году, который удерживает более 10% линии фронта, Билецкий оставляет заметный след на поле боя и в украинской политике.