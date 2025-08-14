Билецкий в интервью Times высказался за сохранение демократии в Украине и выступил против любых проявлений авторитаризма

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 2190 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 18402 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 15764 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 15350 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 16736 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 25310 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 37353 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 40961 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40115 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42426 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
45%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 17975 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 20087 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 19660 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 17727 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 19982 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 18371 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 159131 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 134143 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 124364 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 134965 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Филашкин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Черниговская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 178 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 28304 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 50615 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 103769 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 120103 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Билецкий в интервью Times высказался за сохранение демократии в Украине и выступил против любых проявлений авторитаризма

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Командир Андрей Билецкий в интервью The Times высказался за сохранение демократии и против авторитаризма. Он видит будущее Украины как милитаризованное общество с мощным оборонно-промышленным комплексом.

Билецкий в интервью Times высказался за сохранение демократии в Украине и выступил против любых проявлений авторитаризма

Журналисты The Times расспросили командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого о его политических взглядах, передает УНН.

Детали

Командир подчеркнул необходимость защиты демократических ценностей и осудил любые проявления авторитаризма. "Централизация фактически убивает все", — подчеркнул он, отмечая, что хорошо делает свою работу и имеет право говорить честно и называть вещи своими именами.

Командир поделился своим видением будущего Украины: милитаризованное общество, оборонно-промышленный комплекс как драйвер экономики, многочисленные Вооруженные силы и сохранение демократического строя.

The Times называет Билецкого лицом современного украинского национализма, "ненавистным и одновременно страшным" для Путина.

От основанного в 2014 году батальона "Азов", который быстро стал мишенью российской пропаганды из-за эффективности на поле боя, до Третьего армейского корпуса в 2025 году, который удерживает более 10% линии фронта, Билецкий оставляет заметный след на поле боя и в украинской политике.

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
Таймс
Украина