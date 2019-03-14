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Біатлоністка Абрамова тріумфувала у спринті етапу Кубку IBU

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У межах жіночого спринту заключного етапу Кубку IBU з біатлону золоту медаль виграла українка Ольга Абрамова, передає УНН.

Біатлоністка Абрамова тріумфувала у спринті етапу Кубку IBU

В італійському місті Мартел-валь-Мартелло Абрамова подолала два вогневих рубежі на нуль та випередила на фініші росіянку Христину Резцову на 23,9 с. "Бронза" в активі шведки Скоттхайм (0) +25,1 с.

Наша Надія Бєлкіна посіла 8-й рядок (2 промахи) +47,6 с, а Яна Бондар 17-та (4).

Після відбуття дворічного карантину, пов'язаного із зміною громадянства, перший офіційний виступ за "жовто-блакитних" провела Дар'я Блашко – 37 результат (2) +2:41 хв.

Примітно, що у гонці взяла участь напрочуд мала кількість учасниць – 52.

Зауважимо, завтра в Мартел-валь-Мартелло день відпочинку, а в суботу спортсмени ще раз пробіжать дистанцію спринту.

Нагадаємо, біатлоністка з України здобула медаль юніорського Кубку IBU.

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