Біатлоністка Абрамова тріумфувала у спринті етапу Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У межах жіночого спринту заключного етапу Кубку IBU з біатлону золоту медаль виграла українка Ольга Абрамова, передає УНН.
В італійському місті Мартел-валь-Мартелло Абрамова подолала два вогневих рубежі на нуль та випередила на фініші росіянку Христину Резцову на 23,9 с. "Бронза" в активі шведки Скоттхайм (0) +25,1 с.
Наша Надія Бєлкіна посіла 8-й рядок (2 промахи) +47,6 с, а Яна Бондар 17-та (4).
Після відбуття дворічного карантину, пов'язаного із зміною громадянства, перший офіційний виступ за "жовто-блакитних" провела Дар'я Блашко – 37 результат (2) +2:41 хв.
Примітно, що у гонці взяла участь напрочуд мала кількість учасниць – 52.
Зауважимо, завтра в Мартел-валь-Мартелло день відпочинку, а в суботу спортсмени ще раз пробіжать дистанцію спринту.
Нагадаємо, біатлоністка з України здобула медаль юніорського Кубку IBU.