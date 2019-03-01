Біатлоністка з України здобула медаль юніорського Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У норвезькому Шушені відбулися дві спринтерські гонки стартового дня етапу юніорського Кубку IBU з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Biathlonworld.
Третій час серед дівчат показала наша Ганна Кривонос (1 незакрита мішень), відставши від переможниці шведки Аманди Ландстрьом на 18,4 с. Володаркою "срібла" стала Мілена Тодорова з Болгарії.
Одна із лідерів загального заліку юніорського Кубку IBU українка Катерина Бех стала 19-ю (3 промахи).
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Варто відзначити, що в аналогічній чоловічій гонці найвищий з українців Богдан Цимбал піднявся на 6-те місце (2 штрафні кола).