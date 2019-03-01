Биатлонистка из Украины получила медаль юниорского Кубка IBU

Третье время среди девушек показала наша Анна Кривонос (1 незакрытая мишень), отстав от победительницы шведки Аманды Ландстрьом на 18,4 с. Обладательницей "серебра" стала Милена Тодорова из Болгарии.



Одна из лидеров общего зачета юниорского Кубка IBU украинка Екатерина Бех стала 19-й (3 промаха).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские сборные объявили состав на ЧМ по биатлону



Стоит отметить, что в аналогичной мужской гонке выше всего из украинцев поднялся Богдан Цымбал на 6-е место (2 штрафных круга).