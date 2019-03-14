Биатлонистка Абрамова победила в спринте этапа Кубка IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В рамках женского спринта заключительного этапа Кубка IBU по биатлону золотую медаль выиграла украинка Ольга Абрамова, передает УНН.
В итальянском городе Мартел-валь-Мартелло Абрамова преодолела два огневых рубежа на ноль и опередила на финише россиянку Кристину Резцову на 23,9 с. "Бронза" в активе шведки Скоттхайм (0) +25,1 с.
Наша Надежда Белкина заняла 8-ю строчку (2 промаха) +47,6 сек, а Яна Бондарь 17-я (4).
После отбытия двухлетнего карантина, связанного с изменением гражданства, первое официальное выступление за "желто-синих" провела Дарья Блашко - 37 результат (2) +2:41 мин.
Примечательно, что в гонке приняли участие удивительно малое количество участников - 52.
Отметим, завтра в Мартел-валь-Мартелло день отдыха, а в субботу спортсмены еще раз пробегут дистанцию спринта.
Напомним, биатлонистка из Украины получила медаль юниорского Кубка IBU.