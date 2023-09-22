Безпрецедентний дипломатичний скандал набирає обертів: Індія призупиняє видачу віз громадянам Канади
Київ • УНН
КИЇВ.22 вересня. УНН. Індія призупинила видачу віз громадянам Канади. Це відбувається на тлі суперечки між обома країнами після того, як Оттава звинуватила Нью-Делі у потенційній причетності до вбивства сикхського активіста на її території, пише УНН з посиланням на CNN.
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Компанія BLS International, яка займається оформленням віз для Індії в Канаді, надіслала в четвер листа індійським фондовим біржам, в якому повідомила, що візові послуги "призупинені до подальшого повідомлення".
"У зв'язку з виробничою необхідністю, з негайним вступом в силу, тобто 21 вересня 2023 року, візові послуги для Індії в Канаді призупиняються до подальшого повідомлення", - йдеться в листі, надісланому Бомбейській фондовій біржі, Національній фондовій біржі Індії та Столичній фондовій біржі.
Раніше компанія BLS International заявила на своєму сайті, що Індія призупинила надання візових послуг громадянам Канади з четверга, посилаючись на повідомлення від індійської дипломатичної місії.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що "загрози безпеці", з якими зіткнулися індійська верховна комісія та консульства в Канаді, призвели до тимчасового припинення видачі віз усіх категорій.
"Мова йде про підбурювання до насильства, бездіяльність канадської влади, створення середовища, яке порушує роботу нашого посольства і консульств, - ось що змушує нас тимчасово припинити видачу віз або надання візових послуг", - заявив речник міністерства Аріндам Багчі.
"Ми завжди вважали, що відповідальність за забезпечення безпеки лежить на уряді країни перебування", - сказав він журналістам у четвер у Нью-Делі.
Ця заява послідувала за суворими рекомендаціями щодо подорожей від Міністерства закордонних справ Індії, яке в середу закликало своїх громадян зберігати пильність в Канаді, попереджаючи їх про "політично виправдані злочини на ґрунті ненависті".
Доповнення
Нещодавно міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала головою індійської розвідки в Канаді. У відповідь на це Індія вислала канадського дипломата.
Попередження щодо поїздок з'явилося через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що влада розслідує "достовірні твердження" про можливий зв'язок між "агентами уряду Індії" та вбивством Хардіпа Сінгха Ніджара, канадського громадянина-сикха, застреленого в червні людьми в масках.
Нью-Делі рішуче заперечує ці звинувачення, називаючи їх "абсурдними і вмотивованими".
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