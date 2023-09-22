Беспрецедентный дипломатический скандал набирает обороты: Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Канады

КИЕВ.22 сентября. УНН. Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады. Это происходит на фоне спора между обеими странами после того, как Оттава обвинила Нью-Дели в потенциальной причастности к убийству сикхского активиста на ее территории, пишет УНН со ссылкой на CNN.

