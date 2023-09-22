Беспрецедентный дипломатический скандал набирает обороты: Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Канады
Киев • УНН
КИЕВ.22 сентября. УНН. Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады. Это происходит на фоне спора между обеими странами после того, как Оттава обвинила Нью-Дели в потенциальной причастности к убийству сикхского активиста на ее территории, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Компания BLS International, которая занимается оформлением виз для Индии в Канаде, направила в четверг письмо индийским фондовым биржам, в котором сообщила, что визовые услуги "приостановлены до дальнейшего уведомления".
"В связи с производственной необходимостью, с немедленным вступлением в силу, то есть 21 сентября 2023 года, визовые услуги для Индии в Канаде приостанавливаются до дальнейшего уведомления", - говорится в письме, направленном Бомбейской фондовой бирже, Национальной фондовой бирже Индии и Столичной фондовой бирже.
Ранее компания BLS International заявила на своем сайте, что Индия приостановила предоставление визовых услуг гражданам Канады с четверга, ссылаясь на уведомление от индийской дипломатической миссии.
Министерство иностранных дел Индии заявило, что "угрозы безопасности", с которыми столкнулись индийская верховная комиссия и консульства в Канаде, привели к временной приостановке выдачи виз всех категорий.
"Речь идет о подстрекательстве к насилию, бездействие канадских властей, создание среды, которая нарушает работу нашего посольства и консульств, - вот что заставляет нас временно прекратить выдачу виз или предоставление визовых услуг", - заявил спикер министерства Ариндам Багчи.
"Мы всегда считали, что ответственность за обеспечение безопасности лежит на правительстве страны пребывания", - сказал он журналистам в четверг в Нью-Дели.
Это заявление последовало за строгими рекомендациями по путешествиям от Министерства иностранных дел Индии, которое в среду призвало своих граждан сохранять бдительность в Канаде, предупреждая их о "политически оправданных преступлениях на почве ненависти".
Дополнение
Недавно министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде. В ответ на это Индия выслала канадского дипломата.
Предупреждение о поездках появилось через несколько дней после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти расследуют "достоверные утверждения" о возможной связи между "агентами правительства Индии" и убийством Хардипа Сингха Ниджара, канадского гражданина-сикха, застреленного в июне людьми в масках.
Нью-Дели решительно отрицает эти обвинения, называя их "абсурдными и мотивированными".
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