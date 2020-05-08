Безпеку 9 травня забезпечуватимуть майже 7 тис. поліцейських

Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час відзначення на території держави Дня пам’яті та примирення, а також 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Сьогодні на території держави було заплановано проведення 253 заходів за участю майже 1,3 тисячі громадян. Публічну безпеку та порядок забезпечували понад 3,5 тис. поліцейських та 300 військовослужбовців НГУ.

Водночас завтра, 9 травня, на території держави заплановано проведення 340 заходів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив на необхідності повної взаємодії всіх підрозділів Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяних до забезпечення безпеки під час вказаних заходів.

“Звертаю увагу на абсолютне та безальтернативне дотримання закону, забезпечення карантинних заходів під час проведення акцій. На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які будуть відбуватися. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу”, — сказав Сергій Яровий.

Повідомляється, що 9 травня очікується близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів.

“Публічну безпеку і порядок під час вказаних заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України”, — повідомили правоохоронці.

Як повідомляв УНН, раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.

Нагадаємо, на деяких столичних вулицях у п’ятницю і суботу, 8 та 9 травня, буде перекритий рух транспорту та обмежена можливість паркування.