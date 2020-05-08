Безпеку 9 травня забезпечуватимуть майже 7 тис. поліцейських

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 164456 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 117626 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 108505 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 116331 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 136553 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 142884 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 227483 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216959 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187240 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176769 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.9м/с
80%
Популярнi новини

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 19333 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 14065 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 17199 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 15066 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 24670 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 164463 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 165235 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 285092 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308007 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 389942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53575 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36636 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51217 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52889 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128174 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Безпеку 9 травня забезпечуватимуть майже 7 тис. поліцейських

Київ • УНН

 • 12227 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Поліція готова до забезпечення публічної безпеки під час заходів 9 травня. Про це йшлося сьогодні під час селекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, передає УНН з посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, передає УНН.

Безпеку 9 травня забезпечуватимуть майже 7 тис. поліцейських

Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час відзначення на території держави Дня пам’яті та примирення, а також 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Сьогодні на території держави було заплановано проведення 253 заходів за участю майже 1,3 тисячі громадян. Публічну безпеку та порядок забезпечували понад 3,5 тис. поліцейських та 300 військовослужбовців НГУ.
Водночас завтра, 9 травня, на території держави заплановано проведення 340 заходів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив на необхідності повної взаємодії всіх підрозділів Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяних до забезпечення безпеки під час вказаних заходів.

“Звертаю увагу на абсолютне та безальтернативне дотримання закону, забезпечення карантинних заходів під час проведення акцій. На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які будуть відбуватися. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу”, — сказав Сергій Яровий.

Повідомляється, що 9 травня очікується близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів.

“Публічну безпеку і порядок під час вказаних заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України”, — повідомили правоохоронці.

Як повідомляв УНН, раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.

Нагадаємо, на деяких столичних вулицях у п’ятницю і суботу, 8 та 9 травня, буде перекритий рух транспорту та обмежена можливість паркування. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,508.36