Безопасность 9 мая будут обеспечивать почти 7 тыс. полицейских

КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция готова к обеспечению общественной безопасности во время мероприятий 9 мая. Об этом шла речь сегодня во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.