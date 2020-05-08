Безопасность 9 мая будут обеспечивать почти 7 тыс. полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция готова к обеспечению общественной безопасности во время мероприятий 9 мая. Об этом шла речь сегодня во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка во время празднования на территории государства Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Сегодня на территории государства было запланировано проведение 253 мероприятий с участием почти 1,3 тысячи граждан. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 3,5 тыс. полицейских и 300 военнослужащих НГУ.
В то же время завтра, 9 мая, на территории государства запланировано проведение 340 мероприятий.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил необходимость полного взаимодействия всех подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованных в обеспечении безопасности во время указанных мероприятий.
"Обращаю внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечения карантинных мероприятий во время проведения акций. На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничении, которые будут происходить. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - сказал Сергей Яровой.
Сообщается, что 9 мая ожидается около 290 мероприятий по возложению цветов и 50 автопробегов.
"Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс. полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили правоохранители.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массовые мероприятия в Украине до 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.
Напомним, на некоторых столичных улицах в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, будет перекрыто движение транспорта и ограниченная возможность парковки.