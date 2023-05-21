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"Безпека України - це наша безпека" - британський лідер Сунак

"Безпека України - це наша безпека" - британський лідер Сунак

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що його країна підтримує оборону України від росії, заявивши, що «безпека України – це наша безпека», інформує УНН.

Деталі

Сполучене Королівство розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва «цього літа», щоб «підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє», — сказав Сунак у виступі, зробленому в неділю в Хіросімі, Японія.

Сунак привітав «дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки», досягнутий на G7, насамперед підтримку президентом США Джо Байденом «міжнародної коаліції» країн для надання Україні передових винищувачів.

«Україна має не лише виграти війну, а й домогтися справедливого та міцного миру», — сказав Сунак.

«Я думаю, що те, що президент Зеленський стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, посилає сигнал росії та світу, що ми єдині навколо президента Зеленського та його народу і продовжуватимемо підтримувати його стільки, скільки потрібно», — сказав Сунак.

Додамо

Сунак назвав присутність Зеленського на G7 у Хіросімі "дуже потужним моментом". Пара провела двосторонню зустріч у суботу.

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