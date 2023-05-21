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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102581 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:40 • 106707 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101185 просмотра

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13 марта, 10:29 • 93425 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Безопасность Украины - это наша безопасность" - британский лидер Сунак

"Безопасность Украины - это наша безопасность" - британский лидер Сунак

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что его страна поддерживает оборону Украины от россии, заявив, что «безопасность Украины – это наша безопасность», информирует УНН.

Детали

Соединенное Королевство начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства «этим летом», чтобы «поддержать ВВС Украины тем, что им нужно на будущее», — сказал Сунак в выступлении, сделанном в воскресенье в Хиросиме, Япония.

Сунак приветствовал «очень ощутимый прогресс в оказании дальнейшей поддержки», достигнутый на G7, прежде всего поддержку президентом США Джо Байденом «международной коалиции» стран для предоставления Украине передовых истребителей.

«Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира», — сказал Сунак.

«Я думаю, что то, что президент Зеленский стоит бок о бок со своими союзниками по G7, посылает сигнал россии и миру, что мы едины вокруг президента Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько нужно», — сказал Сунак.

Добавим

Сунак назвал присутствие Зеленского на G7 в Хиросиме "очень мощным моментом". Пара провела двустороннюю встречу в субботу.

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