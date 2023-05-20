Зеленський зустрівся з Сунаком на полях саміту G7 - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту "Групи семи" (G7) у Японії, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту "Групи семи" (G7) у Хіросімі в суботу", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, вони "тепло обійняли один одного при зустрічі і сіли поряд, щоб брати участь у дискусіях, перш ніж ЗМІ було виведено".
Також вказано, що цього дня Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми для переговорів з G7.
Раніше Глава держави анонсував "важливі зустрічі" на саміті G7 у Японії.