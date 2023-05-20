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Зеленский встретился с Сунаком на полях саммита G7 - Reuters

Зеленский встретился с Сунаком на полях саммита G7 - Reuters

Киев • УНН

 • 367711 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме в субботу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, они "тепло обняли друг друга при встрече и сели рядом, чтобы участвовать в дискуссиях, прежде чем СМИ были выведены".

Также указано, что в этот день Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму для переговоров с G7.

Ранее Глава государства анонсировал "важные встречи" на саммите G7 в Японии.

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