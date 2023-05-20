Зеленский встретился с Сунаком на полях саммита G7 - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме в субботу", - говорится в сообщении.
Как сообщается, они "тепло обняли друг друга при встрече и сели рядом, чтобы участвовать в дискуссиях, прежде чем СМИ были выведены".
Также указано, что в этот день Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму для переговоров с G7.
Ранее Глава государства анонсировал "важные встречи" на саммите G7 в Японии.