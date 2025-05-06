Безкоштовне харчування з вересня планують поширити на всіх школярів у прифронтових областях

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку
14:29 • 9476 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку

14:23 • 15968 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

14:11 • 17153 перегляди

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Ексклюзив
13:27 • 20395 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

12:34 • 29044 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 57952 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
10:24 • 41614 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
6 травня, 09:43 • 84784 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 55129 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 106739 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1м/с
65%
748 мм
Популярнi новини

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 67271 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

6 травня, 08:09 • 59462 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

6 травня, 08:22 • 60352 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

6 травня, 08:32 • 18095 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 47126 перегляди
Публікації

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

14:59 • 10794 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 57928 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

6 травня, 09:43 • 84769 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 106727 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 128219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

13:46 • 7182 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 47561 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 67702 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 82630 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 31226 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Безкоштовне харчування з вересня планують поширити на всіх школярів у прифронтових областях

Київ • УНН

 • 2754 перегляди

З вересня безкоштовне харчування буде поширено на всіх школярів у прифронтових областях. Також виділено понад 26 млн грн на закупівлю медичних автомобілів.

Безкоштовне харчування з вересня планують поширити на всіх школярів у прифронтових областях

В Україні наразі 1,6 млн учнів початкових класів харчуються безкоштовно. З вересня цю практику поширять на всіх школярів у прифронтових областях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні розподіляємо 4,9 млн грн на субвенції громадам Дніпровщини для модернізації шкільних харчоблоків. Вдячні Всесвітній продовольчій програмі ООН, яка надає ці кошти. Наразі 1,6 млн учнів початкових класів харчуються безкоштовно. З вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях. Далі будемо поступово розширювати програму забезпечення дітей безкоштовним харчуванням

- повідомив Шмигаль.

Також він повідомив, що уряд ухвалив рішення про виділення понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів.

Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини. Тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню

- наголосив Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що триває робота над проєктом "Нова українська школа". У цьому році на його реалізацію було виділено понад два мільярди гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$62.34
Bitcoin
$94,171.60
S&P 500
$5,624.79
Tesla
$274.17
Газ TTF
$34.59
Золото
$3,394.70
Ethereum
$1,769.25