Безкоштовне харчування з вересня планують поширити на всіх школярів у прифронтових областях
Київ • УНН
З вересня безкоштовне харчування буде поширено на всіх школярів у прифронтових областях. Також виділено понад 26 млн грн на закупівлю медичних автомобілів.
В Україні наразі 1,6 млн учнів початкових класів харчуються безкоштовно. З вересня цю практику поширять на всіх школярів у прифронтових областях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Сьогодні розподіляємо 4,9 млн грн на субвенції громадам Дніпровщини для модернізації шкільних харчоблоків. Вдячні Всесвітній продовольчій програмі ООН, яка надає ці кошти. Наразі 1,6 млн учнів початкових класів харчуються безкоштовно. З вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях. Далі будемо поступово розширювати програму забезпечення дітей безкоштовним харчуванням
Також він повідомив, що уряд ухвалив рішення про виділення понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів.
Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини. Тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню
Доповнення
Шмигаль повідомив, що триває робота над проєктом "Нова українська школа". У цьому році на його реалізацію було виділено понад два мільярди гривень.