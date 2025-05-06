Бесплатное питание с сентября планируют распространить на всех школьников в прифронтовых областях
Киев • УНН
С сентября бесплатное питание будет распространено на всех школьников в прифронтовых областях. Также выделено более 26 млн грн на закупку медицинских автомобилей.
В Украине сейчас 1,6 млн учеников начальных классов питаются бесплатно. С сентября эту практику распространят на всех школьников в прифронтовых областях. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Сегодня распределяем 4,9 млн грн на субвенции громадам Днепровщины для модернизации школьных пищеблоков. Благодарны Всемирной продовольственной программе ООН, которая предоставляет эти средства. Сейчас 1,6 млн учеников начальных классов питаются бесплатно. С сентября распространим эту практику на всех школьников в прифронтовых областях. Далее будем постепенно расширять программу обеспечения детей бесплатным питанием
Также он сообщил, что правительство приняло решение о выделении более 26 млн грн на закупку современных медицинских автомобилей.
Обновление автопарка медиков означает оперативность реагирования, что часто является ключевым для спасения жизни человека. Поэтому будем и в дальнейшем уделять внимание этому вопросу
Дополнение
Шмыгаль сообщил, что идет работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на его реализацию было выделено более двух миллиардов гривен.